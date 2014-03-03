Казахстан закликає мирно врегулювати ситуацію в Україні

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Республіки Казахстан щодо ситуації в Україні, розміщеній на офіційному сайті відомства.

У заяві наголошується, що Казахстан виражає глибоку стурбованість у зв'язку з розвитком ситуації в Україні. На думку казахського МЗС, подальша ескалація напруженості може призвести до непередбачуваних наслідків, як у регіональному, так і глобальному масштабі.

«Казахстан закликає всі залучені сторони відмовитися від силових варіантів врегулювання ситуації і зробити максимальні політичні зусилля з метою вирішення проблеми, що склалася, переговорним шляхом. Це рішення повинно базуватися на фундаментальних принципах міжнародного права», - йдеться в заяві.

Казахстан закликає всі зацікавлені сторони виважено, об'єктивно і відповідально підійти до оцінки ситуації і утриматися від дій, здатних спровокувати подальше загострення української кризи.

«Казахстан виражає надію на швидку нормалізацію обстановки, мирний діалог всіх політичних сил і відновлення правопорядку», - зазначає МЗС Республіки Казахстан.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держприкордонслужби, з 28 лютого російські військовослужбовці незаконно перетинали кордон у Криму.

Російські військовики блокують роботу військових частин, прикордонні пости, чинять моральний і фізичний тиск на прикордонників і військовослужбовців.

1 березня Рада Федерації Росії одноголосно схвалила пропозицію Президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.