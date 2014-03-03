МЗС оприлюднило пункти базових угод щодо ЧФ, які порушила Росія

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС України.

Внаслідок односторонніх волюнтаристських дій Російської Федерації з 21 лютого ц.р. було порушено українсько-російські домовленості, викладені в базових угодах по Чорноморському флоту, зокрема:

Угоди між Україною і РФ про статус та умови перебування ЧФ РФ на території України від 28 травня 1997 року:

пункт 1 ст.6 щодо зобов’язань військових формувань здійснювати свою діяльність в місцях дислокації відповідно до законодавства Російської Федерації та поважати суверенітет України, дотримуватися її законодавства та не допускати втручання у внутрішні справи України;

пункт 2 ст.8 щодо проведення навчань та інших заходів бойової і оперативної підготовки в межах навчальних центрів, полігонів, позиційних районів і районів розосередження, стрільбищ та, крім заборонених зон, у відведених зонах повітряного простору за погодженням з компетентними органами України;

пункт 4 ст.8 щодо здійснення заходів з охорони в місцях їхньої дислокації та під час пересування у взаємодії з компетентними органами України;

пункт 1 ст.15 щодо дотримання військовими формуваннями ЧФ РФ прикордонного, митного та інших видів державного контролю під час перетинання українсько-російського кордону;

пункт 1 ст.12 щодо зобов’язання мати на службових транспортних засобах ЧФ РФ реєстраційний номер і чіткий знак;

пункт 5 ст.15 щодо можливості пересувань, пов'язаних з діяльністю військових формувань поза місцями їхньої дислокації лише після узгодження з компетентними органами України.

Угоди між Україною і РФ про параметри поділу Чорноморського флоту від 28 травня 1998 року:

пункт 1 ст.1 щодо перевищення кількості бойових броньованих машин у складі ЧФ РФ понад визначену кількість (132 одиниць);

пункт 3 ст. 7 щодо перевищення чисельності особового складу в частинах морської піхоти та морської авіації понад 1987 осіб;

Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ про використання силами та засобами ЧФ РФ повітряного простору України та повітряного простору над акваторією Чорного моря, де відповідальність за безпеку польотів та організацію обслуговування повітряного руху покладена на Україну від 16 липня 1999 року:

стаття 2 щодо проведення навчань та перевірок чергових сил протиповітряної оборони ЧФ РФ за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України та відповідно до режиму і умов, встановлених Українським центром планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху Украероцентром.

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Крім того, внаслідок військового розгортання на території України сил та засобів Збройних сил РФ із залученням як військових формувань ЧФ РФ, тимчасово дислокованих на території України, так і з території РФ з масовим використанням літаків військово-транспортної авіації, було порушено положення

Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, зокрема:

стаття 3 щодо побудови відносин на основі принципів взаємної поваги суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою, включаючи економічні та інші способи тиску, невтручання у внутрішні справи;

стаття 6 щодо утримання сторін від участі у діях, спрямованих проти іншої договірної сторони.