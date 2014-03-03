Турчинов пишається українськими військовими, які служать в Криму

Про це він сказав на брифінгу для преси.

Говорячи про нарощування присутності військ Російської Федерації на території Криму, Турчинов зауважив, що ці військові вдаються до блокування військових об`єктів української армії, внутрішніх військ. Турчинов розповів, що сьогодні мав телефонні розмови з командирами військових частин, що дислокуються в Криму.

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«Навіть в цих дуже складних умовах, коли військові частини знаходяться в оточенні російських військ, провокаторів, які постійно намагаються створювати ситуації, щоб була використана зброя, у наших офіцерів, сержантів, солдатів залишається високий бойовий дух, залишається віра у власну країну, залишається впевненість в тому, що навіть в цих складних умовах перемога буде за правдою, за Україною», - наголосив в.о. Президента.

Він подякував всім, хто в таких складних умовах протидіє провокаціям, протистоїть блокаді та пропаганді, яка розгорнута в Криму проти української влади.

«Наші військові, як збройних сил так і внутрішніх військ, наші офіцери, сержанти, солдати мужньо виконують свій обов’язок, залишаючись вірними країні, і українському народу, якому вони давали присягу — ми підтримуємо їх, ми всі разом з ними», - наголосив Турчинов.

За його словами, дуже небезпечна ситуація склалась навколо ВМС України. «Російські військові заблокували в севастопольських бухтах наші військові кораблі, вони заблокували виходи з цих бухт. І зараз, протягом всього дня, постійно лунають погрози, що якщо наші моряки не здадуть кораблі, не складуть зброю, то вони будуть «по-піратськи» захоплювати наші військові кораблі», - наголосив в.о. Президента.

Він розповів, що сьогодні спілкувався з керівництвом корвету “Тернопіль” і вони йому сказали, що коли «Майдан без зброї зміг оборонятись проти озброєних злочинців, невже ми не будемо брати з них приклад і здамо свій корабель». Турчинов підкреслив, що командири і матроси готові захищати свої кораблі.

«Тому що вони захищають Україну, тому що агресія, яка сьогодні насувається на нашу державу, має бути зупинена, і я з величезною повагою ставлюсь до їхньої мужності», - наголосив Турчинов.