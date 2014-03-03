Турчинов закликає керівництво РФ припинити провокації на території України

23:22, 03 березня 2014
Політика
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В.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов закликає керівництво РФ припинити провокації на території України.

REUTERS


 

Про це він сказав на брифінгу для преси.

Читайте такожУ Криму продовжується нарощування присутності військових РФ - Турчинов “Я звертаюсь до керівництва Російської Федерації — припиніть агресію, припиніть провокації, припиніть піратство — це є злочином, і за ці злочини ви будете відповідати”, - наголосив він.

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