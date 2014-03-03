Турчинов закликає керівництво РФ припинити провокації на території України
23:22, 03 березня 2014Політика
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В.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов закликає керівництво РФ припинити провокації на території України.
Україна чекає від світу реальної допомоги в подіях навколо Криму / REUTERS
Про це він сказав на брифінгу для преси.
Читайте такожУ Криму продовжується нарощування присутності військових РФ - Турчинов “Я звертаюсь до керівництва Російської Федерації — припиніть агресію, припиніть провокації, припиніть піратство — це є злочином, і за ці злочини ви будете відповідати”, - наголосив він.
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