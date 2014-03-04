Посол України в ООН: Росія готує вторгнення на материкову частину України

04:41, 04 березня 2014
Політика
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Представник України в ООН Юрій Сергєєв заявляє, що є всі підстави говорити про підготовку Росії здійснити інтервенцію інших регіонів України.

Совет Безопасности ООН / REUTERS

"Розгортання військових частин і їх спорядження свідчить про те, що вони готуються до інтервенції в материкову частину України", - сказав Сергєєв на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку.

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За його словами, поки що Збройні сили України не піддаються на провокації і утримуються від будь-яких військових дій, хоча перебувають в повній бойовій готовності.

Також постпред нагадав, що Росія є країною-гарантом безпеки України в рамках Будапешстского меморандуму.

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