У Харкові 100 проросійських мітингувальників пікетують ОДА (фото)
11:54, 04 березня 2014Політика
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У Харкові близько 100 проросійськи налаштованих активістів намагаються вдертися до приміщення облдержадміністрації, де сьогодні відбудеться представлення нового керівника області Ігоря Балути.
Міліції в кілька разів більше ніж мітингувальників / glavnoe.ua
Як передає кореспондент УНІАН, люди тримають прапори Радянського Союзу, Росії та України. Вони також скандують “Харьков”, “Харьков — русский город”.
Перед входом до будівлі вишикувалися кілька сотень працівників міліції. Вони намагаються не допустити активістів до приміщення облдержадміністрації. Перед самими дверима ОДА стоять працівники міліції в шоломах та зі щитами. У ці хвилини активісти припинили свої намагання проникнути в облдержадміністрацію.
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