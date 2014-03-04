У Харкові 100 проросійських мітингувальників пікетують ОДА (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, люди тримають прапори Радянського Союзу, Росії та України. Вони також скандують “Харьков”, “Харьков — русский город”.

Перед входом до будівлі вишикувалися кілька сотень працівників міліції. Вони намагаються не допустити активістів до приміщення облдержадміністрації. Перед самими дверима ОДА стоять працівники міліції в шоломах та зі щитами. У ці хвилини активісти припинили свої намагання проникнути в облдержадміністрацію.