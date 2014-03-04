Нелегітимний прем'єр Криму пропонує в черговий раз змінити дату референдуму

Новий голова Ради міністрів Криму Сергій Аксьонов, обрання якого визнано нелегітимним, виступає за перенесення всекримського референдуму з розширення повноважень автономії з 30 березня на на більш ранній термін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аксьонов заявив на прес-конференції в Сімферополі.

«Не хочу забігати вперед, не хочу (поки озвучувати конкретну дату — УНІАН), щоб потім не чіплялися за слова... Робоча група закінчує формування паперів», - сказав Аксьонов.

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За його даними, за процесом стежить спікер кримського парламенту Володимир Константинов і вже сьогодні, можливо, буде оголошено нову дату проведення референдуму.

Як повідомляв УНІАН, парламент Криму призначив референдум на 25 травня, але потім вирішив перенести його на 30 березня.