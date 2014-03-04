Нелегітимний прем'єр Криму пропонує в черговий раз змінити дату референдуму
Сергій Аксьонов зазначає, що можливо вже сьогодні буде оголошена нова дата проведення референдуму.
Новий голова Ради міністрів Криму Сергій Аксьонов, обрання якого визнано нелегітимним, виступає за перенесення всекримського референдуму з розширення повноважень автономії з 30 березня на на більш ранній термін.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Аксьонов заявив на прес-конференції в Сімферополі.
«Не хочу забігати вперед, не хочу (поки озвучувати конкретну дату — УНІАН), щоб потім не чіплялися за слова... Робоча група закінчує формування паперів», - сказав Аксьонов.
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За його даними, за процесом стежить спікер кримського парламенту Володимир Константинов і вже сьогодні, можливо, буде оголошено нову дату проведення референдуму.
Як повідомляв УНІАН, парламент Криму призначив референдум на 25 травня, але потім вирішив перенести його на 30 березня.