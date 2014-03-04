ВР може підтримати законопроект, який дозволить Кличку брати участь у виборах

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення обліку та реєстрації платників податків (№4295).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 259 народних депутатів із 337, зареєстрованих у сесійній залі.

Також депутати підтримали пропозицію про підготовку цього законопроекту до другого читання за скороченою процедурою.

"Цей законопроект ми зобов'язані прийняти, тому що ця позиція в минулому законі мала виключно політичний характер, і ми повинні її зняти", - наголосив голова ВР Олександр Турчинов.

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Проектом закону пропонується усунути неузгодженість положень Податкового кодексу України з законодавством України, яке визначає правовий зміст громадянства України, статус іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні, регулює відносини, пов’язані з реєстрацією місця проживання особи, йдеться у пояснювальній записці.

Так, законопроектом авторства народного депутата від "УДАРу" Валерія Карпунцова вносяться зміни до пункту 70.1 статті 70, де виключається положення, згідно з яким фізична особа, яка є резидентом іноземної країни, тобто не проживає в Україні, може бути взята на облік за місцем реєстрації свого перебування (проживання) на території України.

Крім того, у абзаці другому підпункту 170.11.1. пункту 170.11 статті 170 виключається положення щодо того, що у випадку, якщо особа має право постійного проживання на території іноземної країни, вона вважається такою, що не проживає в Україні.

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Цей закон, після його ухвалення в цілому, набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Передбачається, що Кабінет міністрів України у місячний строк з дня офіційного оприлюднення цього закону має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом.

Як повідомлялося, 24 жовтня 2013 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо обліку та реєстрації платників податків. Ініціатор законопроекту - Кабінет міністрів. Його ухвалили 239 депутатів. Проти проголосували 38, 1 - утримався, не голосували - 136 депутатів.

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Після прийняття закону трибуну Верховної Ради заблокували депутати-опозиціонери.

Вони пояснили, що у законі міститься дві поправки, які можуть завадити лідеру «УДАРу» Віталію Кличку балотуватися на виборах Президента України у 2015 році.