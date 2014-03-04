СБУ нічого не відомо про смерть Януковича у Ростові-на-Дону - Наливайченко

СБУ нічого не відомо з приводу інформації у соціальних мережах про те, що нібито екс-президент Віктор Янукович помер сьогодні вночі у лікарні у Ростові-на-Дону від серцевого нападу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив в.о. голови СБУ Валентин Наливайченко.

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“Щодо інформації про життя і здоров'я Януковича - це відповідальність тієї країни, яка показала його всім засобам інформації. Я вважаю самим головним заявити, я вважаю, що вони тепер мають заявити, що наш громадянин Янукович тепер у безпеці і що його життю і здоров'ю нічого не загрожує, тому що він має бути перед справедливим судом в Україні”, - сказав Наливайченко.