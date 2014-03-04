Військкомати не встигають реєструвати охочих допомогти українській армії - Парубій
13:54, 04 березня 2014Політика
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Секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій наголошує, що військкомати не встигають реєструвати військовозобов'язаних чоловіків, які прибувають в рамках мобілізації.
Біля військкоматів черги з охочих захищати Україну
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, чи залишається актуальним питання мобілізації населення та наскільки активно вона проходить.
"Мобілізація проходить. Зараз збирають, в першу чергу, офіцерів, резервістів", - сказав він.
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Парубій відзначив, що мобілізація проходить "настільки активно", що військкомати, структура яких за останній період була "майже знищена", швидкими темпами відновлюють діяльність і "не встигають опановувати бажаючих, які сьогодні хочуть своїм прикладом і своєю дією допомогти українській армії".
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