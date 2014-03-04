Переговорів на вищому рівні з Україною не буде, там немає Президента – Путін

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив Президент Росії Володимир Путін сьогодні журналістам у Москві.

«А на вищому рівні у мене немає партнера там. Там немає Президента. І бути не може до загальних виборів», - сказав Путін.