Переговорів на вищому рівні з Україною не буде, там немає Президента – Путін
14:42, 04 березня 2014Політика
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Переговорів на вищому рівні з Україною не буде, там немає Президента.
Переговорів на вищому рівні з Україною не буде, там немає Президента – Путін
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив Президент Росії Володимир Путін сьогодні журналістам у Москві.
«А на вищому рівні у мене немає партнера там. Там немає Президента. І бути не може до загальних виборів», - сказав Путін.
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