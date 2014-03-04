З 4 по 21 березня МВС вилучатиме у населення незаконну зброю

Міністерство внутрішніх справ України з 4 по 21 березня проводить заходи щодо добровільної здачі вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин і спеціальних засобів, у тому числі неправомірно вилученої у правоохоронних органів та спеціальних служб.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті громадської безпеки МВС України.

Читайте такожУ Львові відкрили пункт прийому зброї якою заволоділи громадяни під час масових заворушень

Незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки – це злочин, за який законодавством передбачено кримінальну відповідальність. Проте громадяни, які добровільно звернулися до міліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів і спецзасобів, що зберігаються ними незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності.