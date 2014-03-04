Відновлення згорілого Будинку профспілок обійдеться в сотні мільйонів гривень – експерт

Про це агентству УНІАН повідомив голова ради директорів Конфедерації будівельників України (КБУ) Олександр Ротов.

«Поки складно оцінити збиток від пожежі в Будинку профспілок, але я думаю, що ми найближчим часом матимемо туди допуск і оцінимо наслідки пожежі. Але це сотні мільйонів гривень», - сказав Ротов, зазначивши, що в будівлі порушено несучі конструкції й зруйновано внутрішні перекриття.

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Він також зазначив, що фасад Будинку профспілок має бути відновлений у тому вигляді, яким він був до пожежі.

«Ця будівля є відомим архітектурним об'єктом і внесена до архітектурної зовнішності Києва, тому фасад будівлі залишиться тим самим, а внутрішнє планування може змінитися. Можливо, ця будівля буде переформатована, і там розташовуватиметься не Будинок профспілок, а щось інше», - додав Ротов.

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При цьому, на думку голови ради директорів КБУ, вирішувати питання відновлення будівлі та його подальшої експлуатації повинен уряд.

«Я думаю, що відновленням будівлі має займатися уряд. Уряд повинен ухвалити рішення щодо подальшої експлуатації цієї будівлі (тобто, що там розташовуватиметься), і вже виходячи з цього розробити проект реконструкції, визначити її вартість і знайти кошти для відповідних робіт. Визначити компанію або групу компаній, яка проводитиме роботи з відновлення Будинку профспілок, потрібно шляхом відкритого тендеру», - резюмував Ротов.

Як повідомляв УНІАН, після відмови України від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом на центральних вулицях Києва та інших міст України почалися масові акції протесту. Подальша ескалація протистояння призвела до вимог відставки уряду і президента країни, а також до зіткнень протестувальників зі співробітниками правоохоронних органів. У лютому цього року сутички протестувальників із силовиками переросли в збройне протистояння, в ході якого в центрі Києва загинуло близько 100 людей. Столичний Будинок профспілок, розташований на Майдані Незалежності, використовувався активістами як штаб Національного спротиву. Під час штурму Євромайдану в ніч із 18 на 19 лютого співробітники силових структур підпалили Будинок профспілок для того, щоб викурити звідти протестувальників.