На вході в "Бельбек" солдати вивісили український прапор

На вході у військову частину "Бельбек", що під Севастополем, з'явився прапор України.

Фото, як солдати зміцнюють синьо-жовте знамено, виклав в Мережу користувач Twitter Mikekomar. “Епічний фото. Наші солдати кріплять прапор при вході на військову базу в Криму», - пише користувач. Читайте такожУкраїнські військові у Бельбеку повернули частину злітних смуг (фото, опубліковане відео) Військові без розпізнавальних знаків у процес не втручалися.

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