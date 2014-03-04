На вході в "Бельбек" солдати вивісили український прапор

17:10, 04 березня 2014
Політика
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На вході у військову частину "Бельбек", що під Севастополем, з'явився прапор України.

На входе в часть установили украинский флаг / twitter.com/mikekomar

Фото, як солдати зміцнюють синьо-жовте знамено, виклав в Мережу користувач Twitter Mikekomar.

“Епічний фото. Наші солдати кріплять прапор при вході на військову базу в Криму», - пише користувач.

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Військові без розпізнавальних знаків у процес не втручалися.

twitter.com/mikekomar

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