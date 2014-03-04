Міноборони просить підтримати морально та фінансово заблокованих у Криму військовослужбовців

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Управління преси та інформації Міноборони.

«Наші військовослужбовці гідно та стійко переносять усі труднощі військової служби, але всі ми знаємо, в яких складних обставинах вони опинились. Допомога потрібна різна – моральна та фінансова.

Передати слова підтримки ви можете, написавши листа на електронну адресу: psmodu@gmail.com з приміткою “Лист підтримки”, залишивши коментар або повідомлення на наших сторінках у соціальних мережах: https://www.facebook.com/theministryofdefence.ua та https://vk.com/theministryofdefence», - підкреслили в оборонному відомстві.

«Не варто недооцінювати надихаючу силу щирих слів», - відзначили в Міноборони, додавши, що фінансова допомога потрібна для закупівлі продуктів харчування, питної води, предметів першої необхідності тощо.

«Давайте максимально зробимо все можливе, щоб військовослужбовці відчули нашу колосальну підтримку та любов! Нехай вони відчують, що ми поряд з ними, стоїмо пліч-о-пліч проти загальнонаціонального ворога», - закликали в Міноборони.

В Управлінні преси оприлюднили банківські реквізити для перерахунку коштів українським військовим:

СФ ППОКБ “Приватбанк”, МФО 324935

Отримувач: Благодійна організація “Фонд відродження українського флоту”

Код отримувача: ОКПО: 37636604

Поточний рахунок 26000060489109 (у гривні)

Поточний рахунок 26001054802650 (у доларах США)

Поточний рахунок 26001054803455 (у євро)

Призначення платежу: Благодійний внесок.