"Руки геть від України!": декілька сотень росіян мітингують під Міноборони в Москві

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, люди зібралися, щоб висловити категоричне негативне ставлення до можливості прийняття рішення Президентом РФ Володимиром Путіним ввести війська до України.

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Перед входом до храму біля будівлі Міноборони люди випустили в небо кілька десятків білих голубів - птахів, що символізують мир.

Дехто прийшов з плакатами: «Руки геть від України», «Війська - геть з Криму».

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Поліція постійно попереджає, що акція не узгоджена з міською владою, і затримує людей з плакатами. На даний момент затримано близько 10 осіб.

Біля Міністерства оборони посилено заходи безпеки - припарковано не менш як 10 автобусів з московським «ЗМОПом» і автозаками.