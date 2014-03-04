ЗМІ: Мародери під виглядом самооборони грабують залишені маєтки

У колишні маєтки можновладців невідомі зі зброєю не пускають навіть самооборону. Кремезні хлопці у масках та камуфляжі представляються представниками "Правого сектору", однак не пускають до розкішних будинків нікого, йдеться у сюжеті програми "Гроші".

Наприклад, усередині маєтку екс-генпрокурора Віктора Пшонки патрулюють люди у камуфляжі та зі зброєю. Вони представляються представниками "Правого сектору", проте всередину не пускають навіть самооборону, поводяться з гостями дуже зухвало та навіть активно вивозять речі з будівель. Знімальна група "Грошей" стала свідком того, як з двору екс-генпрокурора Пшонки виїхала машина і швидко зникла у невідомому напрямку.

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"Багато людей, які називають себе самообороною, які, насправді, не мають стосунку до самооборони, захоплюють приміщення. Типу, передають їх громаді міста. Насправді, до передання громаді міста буває розграбування, і це все спихається на сотні самооборони", - жаліється сотник 31-ї сотні самооборони Валерій Білик.

Невідомі крадії під виглядом самооборони почали вдиратися і до осель звичайних людей. Так, нещодавно невідомі увірвалися до приватних будинків на Оболонській набережній та почали вантажити в машини майно жителів. На тривожний сигнал виїхала охорона, проте молодики у камуфляжі легко роззброїли її.

Де вони тепер, невідомо, як і те, чи обмежаться вони двома-трьома будинками. Інтернет вибухає безліччю оголошень про участь майданівців у пограбуванні маєтків. Під час підготовки сюжету до журналістів "Грошей" надійшло 17 повідомлень про захоплені і пограбовані невідомо ким будинки чиновників, бізнесменів та політиків.

Ані міліція, ані загони самооборони не здатні контролювати в повному обсязі ситуацію, що склалася.