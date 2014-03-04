Керрі був зворушений обстановкою на Майдані (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві, розповідаючи про відвідання цього місця.

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“Було неймовірно і зворушливо побачити барикади, шини, дроти, побачити місця, куди були влучені кулі. Люди все ще стоять поруч із вогнем. Також в хмарах я побачив будинки, з яких стріляли. А також зворушили мене фотографії тих, хто загинув, людей, які віддали своє життя за майбутнє України. Це було дуже зворушливо - підійти до українців, які там зібралися. Вони висловлювалися за те, щоб не повернутися назад до того життя, яке було при Президентові Януковичі”, - зазначив Керрі.

Як повідомлялося, Керрі сьогодні на Майдані у Києві вшанував пам’ять героїв Небесної сотні і поклав квіти від імені Президента США Барака Обами і американського народу на місці трагічних для України подій.