Суд визнав незаконними призначення Аксьонова прем'єром і проведення референдуму в Криму

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив клопотання про забезпечення позову Генеральної прокуратури України про визнання протиправними та скасування рішень Верховної Ради Криму щодо висловлення недовіри Раді міністрів АРК і припинення її діяльності, призначення Сергія Аксьонова на посаду голови Ради міністрів АР Крим, а також організації та проведення місцевого референдуму з питань удосконалення статусу і повноважень автономії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, відповідне рішення суд прийняв сьогодні, 4 березня.

Читайте такожНардепи домовилися з кримськими колегами про розширення автономії АРК - ШуфричТаким чином, суд зупинив дію цих рішень кримського парламенту, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 118 Кодексу адміністративного судочинства України, виконання ухвал суду з питань забезпечення адміністративного позову здійснюється негайно, підкреслили у Головному управлінні представництва в суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень Генпрокуратури.

Зважаючи на зупинення адміністративним судом вищевказаних рішень ВР АР Криму, всі дії та рішення Аксьонова як керівника Ради міністрів Криму та від імені цього органу є незаконними та вважаються такими, що вчинені без відповідних правових підстав, наголосили в ГПУ.

Також, за даними прес-служби, сьогодні Луганський окружний адміністративний суд зупинив дію рішення Луганської обласної ради, задовольнивши клопотання прокурора щодо забезпечення позову про визнання протиправним та скасування рішення обласної ради від 02.03.2014 № 23/1 «Про звернення депутатів Луганської обласної ради», прийнятого з перевищенням наданих Конституцією та Законами України повноважень.

Ухвалою суду дію зазначеного рішення в частині визнання нелегітимними центральних органів виконавчої влади, сформованих Верховною Радою України, зупинено до набрання законної сили рішення у адміністративній справі.

Справу для розгляду призначено на 13 березня 2014 року.