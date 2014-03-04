В.о. мера Ужгорода потрапив у реанімацію з ножовим пораненням

Про це народний депутат Віктор Балога написав на своїй сторінці в Facebook.

"Нападали з-за спини, почерк чисто бандитський - щоб залякати, але залишити в живих. І за останній тиждень це вже другий напад на політиків Закарпаття", - написав Балога.

"Звертаюся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і до голови СБУ Валентина Наливайченка - політичний характер цих нападів більше, ніж очевидний. Бачу в даному випадку чітку спробу розправи над одним із найактивніших учасників київського і ужгородського Євромайданів. Зупиняйте терміново цей бандитизм", - пише нардеп.