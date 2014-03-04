В.о. мера Ужгорода потрапив у реанімацію з ножовим пораненням
23:22, 04 березня 2014Політика
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В Ужгороді ножем поранили в.о. міського голови Віктора Щадея. Зараз він госпіталізований в реанімаційне відділення міської лікарні.
Віктор Щадей / vsapravda.info
Про це народний депутат Віктор Балога написав на своїй сторінці в Facebook.
"Нападали з-за спини, почерк чисто бандитський - щоб залякати, але залишити в живих. І за останній тиждень це вже другий напад на політиків Закарпаття", - написав Балога.
"Звертаюся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і до голови СБУ Валентина Наливайченка - політичний характер цих нападів більше, ніж очевидний. Бачу в даному випадку чітку спробу розправи над одним із найактивніших учасників київського і ужгородського Євромайданів. Зупиняйте терміново цей бандитизм", - пише нардеп.
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