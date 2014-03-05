Керрі: Росія готує передумови для подальшого вторгнення в Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

“У східній частині України Росія нещодавно намагалася, щоб деякі місцеві ради прийняли якісь розпорядження, щоб запросити Росію. А насправді ці ради зробили навпаки. Вони сказали, що ми не хочемо росіян, ми хочемо свою незалежність”, - підкреслив Керрі.

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Він висловив думку, що “очевидно, Росія працює над тим, щоб створити передумови для подальшого вторгнення”.

“Також Росія говорила про меншину, про російськомовне населення, що їхні права утискаються. Насправді цього немає. І фактично сьогоднішній уряд України заспокоює усю ситуацію і не хоче й уникає провокацій. Збройні сили, які мають юридичне право протистояти вторгненню Збройних сил іншої країни, не діють так, щоб дати якісь передумови”, - відзначив Керрі, додавши, що США зараз намагаються забезпечити деескалацію ситуації, не розглядають можливості конфронтації.