Українські моряки спростовують твердження Путіна про кримську "самооборону"
03:15, 05 березня 2014Політика
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Командування і екіпажі кораблів ВМС України спростували слова Володимира Путіна про те, нібито українських військових блокують не російські збройні сили, а місцева кримська "самооборона".
Воїни зазначають: хоча форму, схожу на російську, можна купити в магазині, у вільному продажу не знайти автоматичної зброї, бойових пістолетів і гранатометів, якими хизуються ці люди, повідомляє ТСН.
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Також президенту Росії військові повідомили про те, що два кораблі, "Тернопіль" і "Славутич", заблоковані третю добу суднами Чорноморського флоту Російської Федерації.
На борту кожного - морські піхотинці з вогнепальною зброєю. Та незважаючи на це, жоден український підрозділ не зрадив присяги на вірність українському народові.
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