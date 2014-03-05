Українські моряки спростовують твердження Путіна про кримську "самооборону"

Воїни зазначають: хоча форму, схожу на російську, можна купити в магазині, у вільному продажу не знайти автоматичної зброї, бойових пістолетів і гранатометів, якими хизуються ці люди, повідомляє ТСН.

Читайте такожПутін заперечує причетність РФ до захоплення стратегічних обєктів в Криму

Також президенту Росії військові повідомили про те, що два кораблі, "Тернопіль" і "Славутич", заблоковані третю добу суднами Чорноморського флоту Російської Федерації.

На борту кожного - морські піхотинці з вогнепальною зброєю. Та незважаючи на це, жоден український підрозділ не зрадив присяги на вірність українському народові.