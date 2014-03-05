«Вишеградська група» закликає ЄС і НАТО допомогти Україні



Дональд Туск, Богуслав Соботка, Роберт Фіцо і Віктор Орбан заявили, що їхні країни глибоко вражені діями Росії в Україні,передає Радіо Свобода.

Як мовиться в заяві прем’єрів держав, неформально об’єднаних у «Вишеградську четвірку», інтервенція Росії нагадує те, що пережили самі ці країни в 1956, 1968 і 1981 році.

Читайте такожГенсек НАТО наголошує на необхідності мирного врегулювання кризи в Криму

Перша з цих дат, 1956 рік, стосується вторгнення радянських військ до Угорщини, щоб придушити наслідки антикомуністичного повстання, яке спалахнуло в цій країні і призвело до скинення влади комуністів-консерваторів і створення нового, ліберальнішого уряду.

1968 року війська СРСР та інших соціалістичних країн так само вторглися до Чехословаччини, де на чолі владної Комуністичної партії стали реформатори, які стали лібералізувати країну.

А в 1981 році в Польщі її консервативна комуністична влада сама запровадила воєнний стан у намаганні придушити все потужнішу антикомуністичну опозицію.