Британський журналіст звинуватив Путіна у спотворенні фактів

Президент РФ Володимир Путін у вівторок порушив мовчанку щодо кризи в Україні, виступивши на прес-конференції. Під час неї, на думку журналіста Алека Луна, президент спотворив низку фактів. Про це із посиланням на The Guardian пише Еспресо.TV.

Автор називає п'ять з них.

1. "Озброєні люди, які взяли Крим під контроль, - це місцеві загони самооборони". Хоча на їхній формі не було розпізнавальних знаків, її російське походження легко розкривалося, пише автор. Окрім того, вони були підозріло добре підготовлені. Журналісти The Guardian бачили, що військові, які захопили кримські аеродроми, їздили на автомобілях з російськими номерами.

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2. "Переворот здійснили сили, які мали підтримку Заходу". Автор заперечує це твердження: "Хоча західні донори надавали сотні тисяч доларів організаціям, що виступали проти режиму Віктора Януковича, немає свідчень того, що США або Великобританія здійснювали військову підготовку сил опозиції".

3. "Протестувальників в Україні вбивали снайпери колишньої опозиції". Незважаючи на те, що на доказ цього твердження Путін посилався на "матеріали з відкритих джерел", натомість є відеокадри, на яких в людей стріляють снайпери в міліцейській формі, йдеться в статті.

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4. "Проєвропейські демонстранти розстрілювали і підпалювали представників колишньої провладної партії". Насправді протестувальники закидали камінням і пляшками з "коктейлем Молотова" будівлю Партії регіонів 18 лютого, після чого спалахнула пожежа. Рятувальники вивели кількох людей, але не змогли врятувати одного співробітника. Достовірних повідомлень про те, що хтось був застрелений, не надходило, приводить переклад матеріалу InoPressa.

5. "Янукович є легітимним президентом України". З одного боку, російський президент погодився з тим, що попередні можновладці України були "шахраями", і визнав, що у Януковича немає влади і політичного майбутнього. З іншого боку, він стверджує, що Янукович залишається легітимним президентом, відзначає суперечність Алек Лун.