Сьогодні в Запоріжжі очікують на провокації - губернатор

У Запоріжжі чекають, що сьогодні до обіду група невідомих може організувати провокації і здійснити спробу поставити російський прапор на будівлю облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Запорізької обласної державної адміністрації Валерій Баранов на засіданні уряду, яке проходить у режимі прямого включення з керівниками ОДА.

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“У Запоріжжі чекають на провокації до обіду. Сьогодні ми чекаємо низку провокацій, пов'язаних із спробою іногородніх іноземців вивісити прапор на будівлю ОДА”, - сказав Баранов.