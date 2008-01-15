Єхануров щотижня водитиме урядовців з НУ-НС на килим до Ющенка та Балоги

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від урядовців - представників блоку «Наша Україна – Народна самооборона» узгодженої роботи із Секретаріатом Президента.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЮЩЕНКО заявив під час зустрічі з депутатами блоку НУ-НС та членами Кабінету Міністрів України, які призначені за пропозицією блоку. У зустрічі також взяли участь голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК та глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

Президент запропонував детальний механізм координації роботи Секретаріату та представників НУ-НС у виконавчій владі.

«У мене є пропозиція, щоб такі зустрічі, як сьогодні, стали для нас традицією і проходили щотижня», - сказав Президент.

За пропозицією В.ЮЩЕНКА, місцем для проведення таких зустрічей стане Секретаріат Президента України. Відповідати за координацію таких зустрічей буде міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ.

В.ЮЩЕНКО також закликав фракцію демонструвати консолідовану позицію з усіх питань.

«Нуль ціна буде фракції, якщо вона не буде монолітна», - заявив Президент. Він поставив вимогу до фракції виробити механізм прийняття узгоджених рішень всередині фракції та забезпечення їх втілення в урядових структурах.

Глава держави поставив перед фракцією та її представниками в уряді низку першочергових завдань, які мають стати пріоритетами у їхній роботі. Першим серед таких завдань є доопрацювання бюджету на поточний рік, а також підтримання здорового макроекономічного клімату, що має, серед іншого, закладати зростання валового внутрішнього продукту до 7-8% за підсумками року.

Президент також вказав на відповідальність міністрів від НУ-НС за своєчасне проведення підготовчих заходів до Євро-2012.

«На нас, по суті, пряма відповідальність - бути цьому проекту чи не бути», - попередив Президент.

Він також поставив перед фракцією та урядовцями низку пріоритетів у соціальній, культурній та інформаційній політиці.