Лавров стверджує, що військовослужбовці ЧФ РФ знаходяться в місцях постійної дислокації

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров заявив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Іспанії Хосе-Мануелєм Гарсіа-Маргальо.

«Що стосується військовослужбовців ЧФ РФ, то вони перебувають в місцях своєї дислокації. Так, було вжито додаткових особливих заходів підвищеної пильності для забезпечення безпеки місць базування Чорноморського флоту», - відзначив він.

При цьому Лавров заявив, що «сили самооборони» Криму не підпорядковуються російській стороні.

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Як повідомляв УНІАН, 4 березня в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України повідомили, що кораблі Чорноморського флоту РФ продовжують блокувати кораблі Військово-Морських сил України в Криму.

Всі військові частини і кораблі Збройних сил України, дислоковані в АР Крим, виконують накази Міноборони і Генерального штабу ВСУ, наголошується в повідомленні.

3 березня Міноборони України повідомило, що особовий склад двох кораблів ВМС – корвета “Тернопіль” і корабля управління “Славутич” – заявили про вірність українському народу.

При цьому кораблі продовжують перебувати біля причалу в Севастопольській бухті, де можливий вихід у море блокується допоміжним судном КІЛ-158, морським буксиром і сторожовим катером Чорноморського флоту РФ.

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«Представник командування Чорноморського флоту Росії висунув ультиматум особовому складу корвета “Тернопіль” і корабля управління “Славутич” скласти зброю до 18.00 3 березня і залишити кораблі. Українські військові моряки однозначно заявили про вірність присязі українському народу», – повідомив представник командування бригади, до якої входять кораблі ВМС України.

Довідка УНІАН. 1 березня Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента Володимира Путіна про введення військ до України.

При цьому з 27 лютого озброєні люди без пізнавальних знаків блокують і захоплюють військові та прикордонні об'єкти в Криму. Українська влада заявила, що ці загарбники – російські військовослужбовці.

Разом з тим Президент Росії Путін вчора на прес-конференції не визнав наявності в Криму російських військових і сказав, що українські військові частини блокуються місцевими «силами самооборони».

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