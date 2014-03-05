Потоку біженців на українсько-російському кордоні немає - Держприкордонслужба

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу в Кабінеті міністрів України перший заступник голови Державної прикордонної служби України Павло Шишолін.

«Ми щодоби є на місці, щоб забезпечити безпеку на кордонах. Ніяких біженців немає. Пункти збору біженців стоять порожніми. Потоку немає», - підкреслив Шишолін.

При цьому він спростував повідомлення про нібито масовий заїзд екстремістів до України через східний кордон. «На східному кордоні, це хвора людина тільки таке може заявляти. На сьогодні все контролюється. Потік транспортних засобів і людей на східному кордоні зменшився майже на половину, всього за добу пропущено 26 тис. осіб по всій ділянці кордону», - сказав чиновник.

При цьому він відзначив, що близько 500 осіб, які викликали сумніву на предмет їх можливої участі у потенційних безладах, не пустили на територію Україну.

Водночас Шишолін підкреслив, що Держприкордонслужба вже направила до Державного реєстру досудових розслідувань матеріали 6 випадків причетності російських військових до нападу на українські об'єкти.

«Ми сьогодні занесли до Єдиного держреєстру майже 6 випадків нападу ЗС Росії, спецназу, десантників на наші підрозділи – для проведення досудового розслідування», - сказав Шишолін.