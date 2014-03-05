Держприкордонслужба: 8 підрозділів залишаються заблокованими, але кордон захищений

На сьогодні 8 підрозділів Державної прикордонної служби залишаються заблокованими російськими озброєними військовослужбовцями, проте кордон був і залишається захищеним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Кабінеті міністрів перший заступник голови Держприкордонслужби Павло Шишолін.

«На сьогодні 8 підрозділів Держприкордонслужби заблоковано збройними силами іншої країни, але всі продовжують виконувати свої завдання з інших місць дислокації і запасних пунктів управління, - сказав Шишолін. – Всі пункти пропуску на держкордоні функціонують. Держкордон захищений і буде захищений військовослужбовцями України, а не представниками якихось інших формувань. Ми будемо вірні присязі і до кінця виконаємо свій борг».

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При цьому Шишолін зазначив, що українським прикордонникам доводиться працювати у вкрай важких умовах, оскільки на них чиниться тиск, включаючи підкуп і шантаж.

При цьому Шишолін повідомив, що вдалося передислокувати два загони морської охорони – Севастопольський і Керченський. Вони передислоковані до Бердянська й Одеси.

Крім того, з сьогоднішнього дня на кордоні Запорізької, Херсонської областей і Криму організовано додатковий блок-пост, що виконує охоронні функції.

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«З сьогоднішнього дня в повному обсязі забезпечується контрольований прикордонний режим у Херсонській і Запорізькій областях на стику з АР Крим. Близько 300 військовослужбовців на трьох дорогах сформували постійні блок-пости, які цілодобово контролюють потік осіб, вантажів і товарів у бік Криму і з Криму. Ця робота триватиме доти, поки не стабілізується обстановка», - сказав Шишолін.