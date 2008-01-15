Зварич розповів, що буде нардепам з НУ-НС, якщо хтось почне ляпати язиком

Депутати фракції «Наша Україна – Народна самооборона» повернулись у сесійну залу Верховної Ради після завершення зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам народний депутат України Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ (фракція НУ-НС) зазначив, що на зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ були також присутні і міністри, обрані до складу Кабінету Міністрів за квотою блоку НУ-НС.

За його словами, на зустрічі йшлося про співпрацю між урядом, фракцією та парламентом. Він зазначив, що кожен з міністрів від НУ-НС має запропонувати свою програму реформ, яку підтримає фракція.

Він зазначив, що на зустрічі не йшла мова, зокрема про законопроект змін до закону «Про Кабінет Міністрів України». Він також наголосив на тому, що на зустрічі не обговорювалися кадрові питання.

У свою чергу народний депутат від НУ-НС Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ зазначив, що на зустрічі йшлося про тісну співпрацю «між політичним крилом і виконавчим крилом» блоку «Наша Україна-Народна самооборона». Він зазначив, що планується, що ці зустрічі будуть систематичними - раз на тиждень або не рідше разу на місяць.

В той же час народний депутат Роман ЗВАРИЧ заявив журналістам, що зустріч проходила за зачиненими дверима. «Ви думаєте, що я як заступник голови фракції НУ-НС буду порушувати конфіденційність зустрічі і вам розповідати? Ні!», - заявив Р.ЗВАРИЧ.

Він підкреслив, що ніяких секретів на зустрічі не було, але «це є питання етики». «І журналісти не повинні лізти там, де є питання етики в стосунках між фракцією та Президентом України», - заявив Р.ЗВАРИЧ. Він звернувся до журналістів із закликом: «Не підставляйте наших депутатів, бо якщо хтось із них почне, вибачте, ляпати язиком, то він від мене почує».