У Херсоні засудили сепаратизм і підтримали українських військових

Херсонська обласна рада засудила сепаратизм і підтримала українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення до жителів області було прийняте в середу, 5 березня, на пленарному засіданні облради.

Засідання відкрилося о 12:00. У залі зареєструвалися 48 депутатів із 84.

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Текст цього звернення зачитала депутат фракції "Батьківщини" Лариса Оленковська.

У заяві, зокрема, зазначається, що Україна – суверенна, єдина і неподільна держава.

Також там висловлюється засудження дій з ескалації насильства і спроб посягань на територіальну цілісність України, засуджуються прояви сепаратизму і підтримуються дії українських військових.

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Звернення підтримали 46 депутатів із 48 присутніх у залі. Двоє не голосували.

Активісти Євромайдану і херсонської самооборони під час проведення сесії охороняли центральний вхід в будівлю Херсонської ОДА і облради від можливих провокацій з метою зриву сесії.

Біля входу до адмінбудівлі перебуває більш як 400 чоловік. Люди продовжують підходити. Поки що ніяких подій на площі перед будівлею ОДА не зафіксовано.