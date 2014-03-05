В Одесі СБУ відкрила справу за фактом посягання на територіальну цілісність України

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо під час передачі до Управління СБУ активістами «Євромайдану-Одеса» звернення Народної ради місцевого Майдану, в якому активісти заявили про намір узяти під свою охорону важливі об'єкти в місті «У разі бездіяльності правоохоронних органів» і зажадали навести громадський порядок.

Зокрема, 1-й заступник регіонального Управління СБУ Анатолій Чорний повідомив, що 4 березня почато виробництво за ч. 1 ст. 110 (Умисні дії, вчинені з метою зміни кордонів території або державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики або поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

Крім того, як повідомили в УСБУ, 4 березня «в рамках попередження сепаратистських проявів» співробітники управління «винесли офіційне попередження про неприпустимість вчинення протиправних дій Антону Давидченку (лідеру ОО «Молодіжна єдність») і Валерію Каурову (лідеру ОО «Єдина вітчизна»), які взяли активну участь в протестних заходах 3 березня біля будівлі Одеської обласної державної адміністрації та причетні до окремих закликів сепаратистського характеру».

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Як повідомляв УНІАН, 3 березня біля будівлі Одеської обласної ради (тут розташована і облдержадміністрація) зібрався проросійський мітинг, і його учасники висунули низку вимог депутатам облради. Вони прорвалися до будівлі облради, розбили скло на вхідних дверях будівлі, не випускали з будівлі депутатів, в.о. прокурора області Петра Ліщишина (йому також погрожували зброєю), а також побили чоловіка з українським прапором.

Пізніше до облради почали прибувати прихильники Євромайдану, виступаючі за єдину Україну.

Прес-служба Одеської обласної прокуратури повідомила, що міліція почала кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням зброї та масових безладів біля будівлі Одеської обласної ради. Кримінальне провадження почато за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, скоєне групою осіб із застосуванням зброї) і ч. 1 ст. 294 КК України (масові безлади).