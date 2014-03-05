Піскун вважає, що ситуацію в Криму має контролювати в.о. прокурора АРК

Про це Пискун заявив в ексклюзивному коментарі УНІАН.

За його словами, той факт, що чинний прокурор Криму пішов у відпустку під час складної кризи в автономії, є обурливим, а призначення в.о. прокурора Криму (на час відпустки) його нинішнього заступника - неприпустимо.

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“Яка може бути відпустка, який може бути пляж і який може бути відпочинок, коли в Криму ситуація на межі військового збройного конфлікту? Я б запропонував в.о. генерального прокурора України Олегу Махніцькому призначити виконуючим обов'язки прокурора АР Крим його власного першого заступника. Причому зробити це можна без огляду на Верховну Раду Криму, оскільки кримський парламент має узгоджувати лише кандидатуру на посаду прокурора республіки. А виконуючого обов'язки узгоджувати не потрібно. Це буде легітимно і в правовому полі”, - сказав Піскун.

При цьому екс-генпрокурор допускає, що такий призначенець зіткнеться з проблемою невизнання його на півострові з боку нинішньої нелегітимної влади Криму. “Проте, він має дислокуватися з нелегітимною владою Криму або в сусідньому кабінеті, або в прокуратурі району в Сімферополі, або в якому-небудь іншому місці... Але посадовець в прокуратурі автономії зобов'язаний бути і бути присутнім не в Києві, а безпосередньо у Криму», - підкреслив він.

Нагадаємо, в.о. генерального прокурора України Махніцький підписав заяву прокурора Криму В’ячеслава Павлова про відпустку. Виконуючим обов'язки прокурора автономії призначено його заступника – Олексія Угрюмова. Раніше Павлов, а також всі його заступники відмовилися підкорятися самопроголошеному прем'єру АР Крим Сергію Аксьонову.