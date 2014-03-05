ЗМІ: У Криму помічений чеченський батальйон "Восток"

За інформацією Генерального штабу збройних сил України, зокрема в Джанкої знаходиться 1-й мотострілецький батальйон "Восток" 18-ї окремої механізованої бригади, яка дислокується в Калинівську Чеченської Республіки.

Як пишуть 15 хвилин, у Криму також перебувають військовослужбовці 31-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ, яка дислокується в російському Ульяновську, і 22-ї бригади спецпризначення з Краснодарського краю.

"Зазначені дії керівництва РФ є прямим порушенням як міжнародних, так і двосторонніх угод між Україною і РФ", - підкреслили в Генштабі ЗСУ.

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Довідка. Батальйон "Восток" - батальйон 291-го мотострілецького полку 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії міністерства оборони Російської Федерації, більшість бійців - чеченці, до травня 2008 року очолювався героєм Росії Сулимом Ямадаєвим. "Восток" займається проведенням бойових операцій проти сепаратистів в особливо складних топографічних і кліматичних умовах Південно-східної Чечні. Підвищена увага приділяється нейтралізації керівних кадрів противника. Батальйон є також одним з головних джерел розвідувальної інформації по Чечні для російської військової розвідки. Російські офіцери, службовці в розвідпідрозділі, є кадровими співробітниками ДРУ.