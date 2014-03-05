У Луганську пенсіонер спалив себе, "подякувавши" у записці Януковичу

Як повідомляє Відділ зв'язків із громадськістю ГУМВС України в Луганській області, 4 березня о 12:30 на присадибній ділянці приватного будинку було виявлено труп 62-річного пенсіонера, який вчинив самогубство: облив себе бензином і підпалив.

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Згідно з повідомленням, міліція знайшла передсмертну записку пенсіонера (орфографія і пунктуація збережені, записка російською мовою): «Благодаря Януковичу, монстру строительства своих особняков и его прихлебателей украинский народ и в первую очередь пенсионеры ложат зубы на полку. Так как зарплаты и пенсии не хватает на коммунальные услуги. Ура товарищи».

Цей факт зареєстровано правоохоронними органами. Проводиться перевірка.