Сепаратисти в Криму обмежили права журналістів найбільших ЗМІ України

Про це УНІАН повідомили журналісти, що працюють у Криму.

Так, нова Рада міністрів автономії запрошує на свої заходи тільки журналістів російських ЗМІ і кримських видань, підконтрольних уряду Сергія Аксьонова, таких, наприклад, як: Кримське інформаційне агентство (КІА) і держтелерадікомпанія «Крим».

Водночас журналісти агентств УНІАН, «Укрінформ», «Українські новини», сайтів «Центр журналістських розслідувань», «Аргументы недели – Крим», корпункти телеканалів «Інтер», «1+1», ICTV, «5 канал», каналу «24» і тощо не одержують ні офіційних прес-релізів Радміну, ні анонсів на брифінги його членів, ні запрошень на заходи в будь-якій іншій формі.

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Як повідомляв УНІАН, будівлі Радміну і Верховної Ради Криму рано вранці 27 лютого захопили невідомі. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».

Пізніше у той самий день, 27 лютого, парламент Криму на позачерговій сесії, за участю незначної кількості депутатів, відправив у відставки Радмін Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК лідера партії «Российское единство» Сергія Аксьонова.

1 березня виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов видав указ про незаконність обрання Аксьонова головою Радміну Криму.

3 березня у Криму відключили мовлення Чорноморської ТРК, яка працювала у регіоні разом з ДТРК "Крим".

Цього самого дня Аксьонов зробив заяву, в якій звинуватив українські ЗМІ в необ'єктивному висвітленні подій в регіоні і погрожував припинити потік їх інформації.

При цьому Аксьонов заявив, що Радмін і Верховна Рада Криму «ведуть максимально відкриту інформаційну політику».