ЄС узгодив імена 18 громадян України, активи яких будуть заморожені

Як повідомили УНІАН у Представництві Євросоюзу в Україні, згідно із домовленістю, що була досягнута на засіданні Ради міністрів ЄС із закордонних справ 3 березня, сьогодні Рада ухвалила санкції, що стосуються замороження і повернення незаконно привласнених державних коштів України.

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Сьогоднішнє рішення стосується 18 осіб, яких визнано відповідальними за незаконне привласнення, – їхні активи у Європейському Союзі будуть заморожені.

Санкції також містять положення, що сприяють поверненню заморожених коштів, - щойно будуть виконані відповідні умови.

Законодавчі акти, включаючи список осіб, які є об’єктами санкцій, будуть надруковані у завтрашньому Офіційному журналі ЄС. Спочатку заходи, які почнуть діяти від завтра, застосовуватимуться протягом 12 місяців.

Сьогоднішнє рішення було ухвалено за допомогою письмової процедури.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого влада Швейцарії заморозила банківські рахунки колишнього президента України Віктора Януковича і його соратників, в тому числі й Миколи Азарова, який раніше обіймав посаду прем'єр-міністра, і екс-глави адміністрації президента Андрія Клюєва. Всього в списку фігурують 20 осіб.

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Також активи 18 громадян України, причетних до насильства у Києві, на вимогу українського уряду заморозила Австрія. Міністерство закордонних справ оголосило, що заморожує активи 18 громадян України за підозрою у порушенні прав людини та корупції. Імена цих осіб міністерство не розголошує.