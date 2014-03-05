Небажання РФ вести повноцінний діалог є помилкою - МЗС України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу сказав заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський.

Він наголосив, що позиція України є сильною та мирною.

“Ми відчуваємо дуже потужну і сильну міжнародну солідарність навколо питання, яке стосується територіальної цілісності і непорушності кордонів України. Фактично, це є одностайна міжнародна солідарність. Також є національна солідарність людей всередині держави”, - сказав він.

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Лубківський також зазначив, що небажання вести повноцінний діалог - це помилка РФ.

“Пошук екстравагантних аргументів на захист своєї позиції, які ми чуємо від російської сторони, не є прагматичним та є контрпродуктивним... Також у російському інформпросторі є засилля пропаганди. Ми вважаємо, що це принижує такий великий народ, як російський. В цій ситуації дуже важливо, щоб ми розпочали повноцінний переговориний, відкритий, - наголосив він.

Лубківський також зазначив, що у відносинах між РФ і Україною тривалий час було багато неправди та подвійних стандартів. “Думаю, що настав час виправляти ці помилки. Тоді неминуче ми вийдемо на надійний, стабільний та передбачуваний двосторонній діалог, бо саме такий діалог відповідає інтересам українського і російського народів... Дуже важливо, щоб це партнерство було засновано на принципах взаємної поваги, рівноправності і відвертого погляду у майбутнє”, - додав він.

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Лубківський також зазначив, що Україна наполегливо працює над тим, щоб відбувся контакт з міністром закордонних справ РФ. “Я думаю, що абсолютно зрозумілою є позиція - потрібно розмовляти. В умовах шантажу, в умовах погроз, не буває результатів. Я, безперечно, впевнений, що Сергій Лавров - досвідчений російський дипломат прекрасно усвідомлює і розуміє правильність цього підходу”, - сказав він.