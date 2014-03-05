Добкін не хоче праймеріз перед виборами

Про це він заявив, відповідаючи на запитання ТСН.

"Я вважаю, що хто має йти, від якої партії - це внутрішньопартійне питання, яке має обговорюватися відкрито, чесно очі в очі, з усіма аргументами за і проти. Моє ставлення до цього однозначне, я не бачу сенсу брати участь у праймеріз, я йду на вибори. Буду висунутий партією або як самовисуванець, покаже час, але в чесній боротьбі з рівними конкурентами."

Читайте такожДобкін подав у відставку (фото)Також він заявив, що готовий відстоювати своє право боротися за пост президента України, і, перемігши на виборах, "принести державі та народу України користь",

Нагадаємо, що раніше член Партії регіонів Михайло Чечетов заявив, що його політична сила обмірковує можливість попереднього відсіву кандидатів на найвищу посаду.

Довідка. Праймеріз - попередні вибори на рівні партії, коли представниками політичної сили обирається один кандидат для участі у виборах.