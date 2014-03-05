У Донецьку взяли штурмом ОДА з криками "Беркут" і "Росія"

Як передає кореспондент УНІАН, близько 17.00 радикально налаштовані мітингувальники з криками: «Беркут!» і «Росія!» увірвалися через центральний вхід в будівлю Донецької облради, в якій також розташована обласна держадміністрація.

Читайте такожУ Донецьку сепаратисти спровокували масову бійкуМіліція, яка перебуває в будівлі, особливого опору не чинила, намагалася тільки стримувати натиск щитами. Вхідні двері були відкриті, залізні грати вибиті і проросійські учасники акції, яких було близько 2 тисяч осіб, увійшли до будівлі.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня близько 13.30 проросійські мітингувальники увірвалися в будівлю Донецької ОДА, в якій також розташована облрада. Мітингувальники, які зайняли приміщення Донецької ОДА, організували там цілодобове чергування.

Раніше в цей же день позачергова сесія Донецької обласної ради обрала головою облради Андрія Шишацького, який до 1 березня був головою Донецької облдержадміністрації. Також на сесії депутати облради підтримали рішення про проведення референдуму в регіоні.

2 березня виконувач обов'язків Президента України Олександр Турчинов призначив Сергія Таруту головою Донецької ОДА, звільнивши з цієї посади Шишацького.

Сьогодні, 5 березня, з облради були виведені всі проросійські мітингувальники, оскільки проводилися роботи у зв'язку отриманою правоохоронцями інформацією про нібито замінування сесійної зали.