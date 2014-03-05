Референдум про статус Криму під дулами автоматів є нелегітимним - Тимошенко



Як повідомляє прес-служба ВО “Батьківщина”, про це вона заявила під час інтерв‘ю з американською інформагенцією The Associated Press.

”Всьому світові зрозуміло, що цей референдум є абсолютно нелегітимним. Референдум під дулами автоматів – це не референдум. Це насилля”, - сказала вона.

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”Я думаю, що якщо такий референдум буде проведений, то це буде одним з елементів продовження агресії”, - наголосила Тимошенко.

”Ні Україна, ні світ ніколи не визнають такий референдум. І більше того, сьогодні в Україні кожен заперечує проти того, щоб гаранти, які виступили в Будапештському меморандумі, домовлялися з Росією про будь-які компроміси, щоб такими компромісами могли бути або Крим, або інші кроки, які Україна мусить зробити для того, щоб агресор пішов. Ми вважаємо, що агресор мусить піти без умов. Ніхто не має права суверенній державі ставити будь-які умови силою зброї”, - сказала Тимошенко.