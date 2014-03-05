Російські військові знімають блокаду з українських військових частин по всьому Криму.



Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук, посилаючись на оперативну інформацію групи ”Інформаційний Опір”.

«Російські військові (т.зв. ”зелені чоловічки”) вантажаться в техніку і відбувають від територій українських частин. У Перевальному (українська 36-а бригада) окупантів відвезли 39 вантажних автомобілів, частина з яких використовувалася раніше також для блокування», - пише він.

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За його словами, та ж картина у Феодосії і Бахчисараї.

«Проте на місці залишаються ”туристи Путіна”. У Феодосії вони лякають українських морпіхів тим, що знайдуть і фізично знищать їх сім`ї. Не виключений штурм. За деякими даними, від`їзд може бути викликаний ротацією підрозділів російських окупантів (тобто на їх місце прибуде заміна). Інформація відстежується», - не виключає Тимчук.