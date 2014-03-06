Литва та Латвія склали свій "чорний" список українських екс-чиновників

Відповідне повідомлення розміщене на сайті литовського відомства.

Список включає в себе 18 осіб, підозрюваних у порушенні прав людини, застосування насильства і надмірної сили проти мирних демонстрантів. Це не остаточний список, він буде доповнюватися після отримання нових даних, зазначає МЗС Литви.

Також рішенням міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевича Віктору Януковичу і кільком українським чиновниккам заборонений в`їзд до країни. Відповідне повідомлення розміщено на сайті латвійського зовнішньополітичного відомства.

У список, зокрема, включені екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, колишній генпрокурор Віктор Пшонка, екс-прем`єр Микола Азаров. Усі 18 прізвища вказані в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 28 лютого влада Швейцарії заморозила банківські рахунки колишнього президента України Віктора Януковича і його соратників, в тому числі й Миколи Азарова, який раніше обіймав посаду прем'єр-міністра, і екс-глави адміністрації президента Андрія Клюєва. Всього в списку фігурують 20 осіб.

Також активи 18 громадян України, причетних до насильства у Києві, на вимогу українського уряду заморозила Австрія. Міністерство закордонних справ оголосило, що заморожує активи 18 громадян України за підозрою у порушенні прав людини та корупції. Імена цих осіб міністерство не розголошує.