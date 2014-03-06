У Криму російська техніка повернулася під українську частину в Перевальному



Про це УНІАН повідомили відразу кілька джерел, інформацію підтвердили також у Міністерстві оборони України.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня ввечері начальник кримського медіа- центру Міноборони Владислав Селезньов повідомив, що 35 одиниць техніки з російськими солдатами залишили територію. «Поїхали всі. Куди? Питання поки відкрите » , - зазначив він.

Також 5 березня керівник Центру військово- політичних досліджень Дмитро Тимчук, посилаючись на оперативну інформацію групи ”Інформаційний опір ”, повідомив, що російські військові знімають блокаду з українських військових частин по всьому Криму. Зокрема, в Перевальному, Феодосії та Бахчисараї.

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«Проте, на місці залишаються ” туристи Путіна ”. У Феодосії вони лякають українських морпіхів тим, що знайдуть і фізично знищать їх сім`ї . Не виключений штурм. За деякими даними, від`їзд може бути викликаний ротацією підрозділів російських окупантів (тобто на їх місце