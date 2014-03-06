Пентагон збільшує кількість винищувачів в Прибалтиці

Про це агентству Reuters повідомило джерело в Пентагоні, передає РБК.

За даними джерела, США направлять в регіон шість винищувачів F-16 Eagle і ще один літак-заправник KC-135 для "зміцнення американської місії" в регіоні.

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США надає чотири винищувачі F-15 в регіоні в рамках програми з розпізнавання і відповіді на порушення повітряного простору над Естонією, Литвою та Латвією.

Додаткові літаки будуть перенаправлені з повітряної бази у Великобританії на базу поряд з литовським м.Шяуляй.

Крім того, Пентагон проводить консультації з Міністерством оборони Польщі, на території якої зараз знаходяться десять американських винищувачів.