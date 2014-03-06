Посол США в ООН: хай Путін не випробовує міжнародну спільноту

Про це Радіо Свобода заявила посол США в ООН Саманта Павер.

За її словами, США все ще сподіваються, що Путін обере запропоновану йому можливість «з’їхати» до мирного вирішення кризи, зокрема, з допомогою посередництва ООН і міжнародних спостерігачів.

Посол також різко розкритикувала інцидент зі спеціальним посланцем генерального секретаря ООН Робертом Серрі, якого озброєні бойовики і юрби проросійських активістів силою змусили перервати візит до Криму.

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За словами Павер, у міжнародній спільноті є широкий консенсус із приводу кризи, який добре відчутно в ООН – це підтримка територіальної цілісності, суверенітету і єдності України і майже одностайні заклики до Росії вивести її війська і стати на шлях деескалації.

І, наголосила посол, дедалі гучнішим стає хор голосів, які закликають до суворіших і цілеспрямованіших санкцій, якщо криза, влаштована Росією в Україні, триватиме чи пошириться з Криму на східну Україну.