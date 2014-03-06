Штайнмайер: спроби створити контактну групу щодо України провалилися
03:35, 06 березня 2014Політика
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Спроби глав МЗС країн Заходу і Росії домовитися в Парижі про формування міжнародної контактної групи щодо врегулювання ситуації в Україні поки що не призвели до бажаного результату.
Глави МЗС країн Заходу і РФ не змогли домовитися про створення контактної групи по Україні
Про це повідомив міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер, передає ИТАР-ТАСС.
"Ми поки що не просунулися настільки далеко, щоб домовитися про формат переговорів щодо прийняття рішень на середньострокову і довгострокову перспективу", - сказав він.
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Штайнмаєр наголосив, що залишився незадоволений результатами зустрічі з держсекретарем США Джоном Керрі, главами МЗС Франції Лораном Фабіусом, Великобританії Вільямом Хейгом та Росії Сергієм Лавровим.
При цьому він додав, що всі сторони висловили інтерес до того, щоб ситуація в Україні стабілізувалася.
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