Заступник голови ООН проінформує Раду Безпеки про ситуацію в Україні

Рада Безпеки ООН збереться в четвер на чергові консультації по Україні - про ситуацію в країні доповість заступник голови всесвітньої організації Ян Еліассон. Про це стало відомо з повідомлення нинішнього голови Ради Безпеки, постійного представника Люксембургу Сільві Лукас. Про це повідомляють РИА Новости.

Консультації пройдуть у закритому режимі в 14.30 (21.30 за київським часом). За телефонним зв'язком з Києва про ситуацію в Україні РБ ООН доповість перший заступник генерального секретаря всесвітньої організації Ян Еліассон.

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В середу він таким же чином зв'язувався з журналістами в штаб-квартирі ООН, повідомивши про інцидент зі спецпосланцем генсека Робертом Серрі в Криму. Його машину в Сімферополі зупинили озброєні люди, які зажадали від Серрі покинути Крим.

Прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов заявив раніше РІА Новини, що представники ООН, які знаходяться на території Криму, приїхали без запрошення і не попередили про свій візит влади автономії.