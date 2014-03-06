Російські військові затопили корабель, перегородивши вихід в море ВМС України - джерело

Про це кореспонденту УНІАН повідомило військове джерело в Севастополі.

За його даними, вчора після 23.00 в гарнізоні «Донузлав» (селище Новоозерне) почали покидати блокпости військовослужбовці без розпізнавальних знаків.

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Потім, приблизно о 23.30, знялися з якорів і пошли в невідомому напрямку кораблі ЧФ РФ (серед них ракетний крейсер «Москва»), які своєю присутністю декілька днів блокували вихід з озера українським кораблям.

Після цього російські військові втягли на буксирах і поставили між Північною і Південною косами на вході в Донузлав корабель «Очаков». «Прив'язавши» його до однієї з раніше виставлених двох бочок (плаваюча гідротехнічна споруда для «прив'язування» до них кораблів і суден), вони за допомогою протипожежного катера почали наповнювати «Очаков» водою для втрати стійкості. Потім, за непідтвердженою інформацією, пролунав вибух, і корабель ліг на борт. Перед початком цієї операції прожекторами російських кораблів був «засліплений» наглядовий пост ВМС України.

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Як додав співрозмовник агентства, глибина в місці затоплення становить 9 - 11 м, верхню частину корабля видно.

За нинішніх обставин вихід і вхід в озеро Донузлав абсолютно виключені, а щоб підняти «Очаков», буде потрібно багато часу і великі фінансові затрати.