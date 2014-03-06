Нелегітимний прем'єр Криму доручив мерам зайнятися пропагандою

Нелегітимний прем'єр АРК Сергій Аксьонов доручив мерам автономії йти в народ і заспокоювати населення розповідями про роботу нового Радміну

Таке доручення Аксьонов дав учора ввечері в ході засідання Радміну АРК, передає сайт «Крим.комментаріі».

Зокрема, мерам і головам райдержадміністрацій доручили розповідати про спокійну обстановку на півострові та відсутність загрози життю і безпеці кримчан.

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«Я хочу, щоб кожен глава адміністрації і мер до понеділка надали план роботи з інформування населення - за допомогою яких ЗМІ, скільки зустрічей повинно пройти за певний час, який графік цих зустрічей», - сказав Аксьонов.

Таку свого роду пропаганду кримські мери повинні проводити аж до 30 березня, коли ймовірно повинен відбутися референдум щодо статусу Криму.