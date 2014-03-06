Нелегітимний прем'єр Криму доручив мерам зайнятися пропагандою

10:55, 06 березня 2014
Політика
1 0

Нелегітимний прем'єр Аксьонов попросив кримських чиновників до понеділка скласти план роботи з інформування населення.

Аксьонов доручив мерам автономії "йти в народ"

Нелегітимний прем'єр АРК Сергій Аксьонов доручив мерам автономії йти в народ і заспокоювати населення розповідями про роботу нового Радміну

Таке доручення Аксьонов дав учора ввечері в ході засідання Радміну АРК, передає сайт «Крим.комментаріі».

Зокрема, мерам і головам райдержадміністрацій доручили розповідати про спокійну обстановку на півострові та відсутність загрози життю і безпеці кримчан.

Читайте такожСуд виніс ухвалу про затримання Аксьонова та Константинова

«Я хочу, щоб кожен глава адміністрації і мер до понеділка надали план роботи з інформування населення - за допомогою яких ЗМІ, скільки зустрічей повинно пройти за певний час, який графік цих зустрічей», - сказав Аксьонов.

Таку свого роду пропаганду кримські мери повинні проводити аж до 30 березня, коли ймовірно повинен відбутися референдум щодо статусу Криму.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter